У Росії заборонили Вконтакте

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на єдиний реєстр сайтів із забороненою в РФ інформацією, домен vk.com опинився в реєстрі відповідно до рішення Роскомнадзора від 24 травня. Користувачі з кількох регіонів, у тому числі з Санкт-Петербурга, повідомили, що ресурс недоступний.

Наприклад, забайкальський провайдер «Байкал-ТТК» на своїй сторінці ВКонтакте повідомив, що соціальна мережа перестане відкриватися у всіх абонентів. «Це дуже сумно», - йдеться в повідомленні.

Як повідомив «Ленте.ру» офіційний представник Роскомнадзора Володимир Піков, фахівці відомства поки з'ясовують причини потрапляння домену ВКонтакте до реєстру. За його словами, «ситуація незрозуміла». У прес-службі соцмережі від коментарів відмовилися.

Зазвичай за рішенням Роскомнагляду до реєстру потрапляють сайти, на яких розміщена дитяча порнографія. Як повідомляється на сайті «Антизапрет.инфо», причиною для внесення ВКонтакте послужила фотографія з групи «Дитяча мода», на якій зображена оголена дівчинка в душі. Номери підстав блокування для адреси цієї фотографії та домену vk.com збігаються.

Раніше на групи, в яких розміщуються фотографії дітей, звертав увагу уповноважений з прав дитини в РФ Павло Астахов. Наприкінці березня адміністрація ВКонтакте заблокувала спільноти «дитячої моди».

Відповідно до закону, влада може внести до реєстру сайти, на яких розміщена дитяча порнографія, а також матеріали, що пропагують суїцид і вживання наркотиків. У двох останніх випадках рішення залишається за Росспоживнаглядом і ФСКН відповідно. Якщо ресурс внесено до реєстру, провайдери повинні заблокувати доступ до нього.

Великі ресурси, в тому числі соціальна мережа Однокласники і Google, вже потрапляли раніше до реєстру заборонених сайтів. Роскомнагляд списував це на технічні помилки.