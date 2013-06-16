Ердоган різко розкритикував західні ЗМІ

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, про це сьогодні заявив прем'єр-міністр республіки Тайіп Ердоган на мітингу в Стамбулі, для участі в якому зібралося кілька сотень тисяч його прихильників.

"Ось фотографія, що представляє нашу націю, - сказав він, показуючи на присутніх. - Нехай іноземні ЗМІ спробують приховати це. Бі-бі-сі, Сі-Ен-Ен, Рейтер, спробуйте це замовчувати. Ви впродовж багатьох днів передавали брехливі повідомлення. І це не та нація, яку ви показували". Прем'єр заявив, що на мітингу зібралися не ті, хто "несе руйнування, пожежі". "Не ті, хто кидає пляшки із запальною сумішшю, не ті, хто гримить каструлями та сковородами", - підкреслив він.

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Ердоган нагадав, що він особисто зустрічався з делегатами від протестувальників і обговорював з ними ситуацію, що склалася. "Ми не переступали через закон, - сказав Ердоган. - Зараз з питання парку Гезі триває суд. Який сенс їм перебувати в ньому, якщо ніякого будівництва там не відбувається? Якщо буде рішення на нашу користь, ми проведемо голосування. Якщо не на нашу - погодимося. Але парк належить всьому народу, а не тільки цим людям. Зараз він очищений".