У столиці Туреччини похорон загиблого активіста розігнали водометами

Як передає ИТАР-ТАСС, в цілому на площі і в прилеглих районах зібралося близько 1 тисячі осіб.

Маніфестанти планували пройти маршем за маршрутом проходження катафалка. Проте поліція перекрила автодорогу біля моргу, звідки мала виїхати машина з труною, за якою хотіли проїхати десятки водіїв.

Після неодноразових спроб переконати протестувальників залишити площу сили безпеки застосували спецзасоби. Натовп розганяли машини, обладнані водометами, також повідомляється про застосування сльозогінного газу. Велика частина маніфестантів витіснена з Кизилай, але певна напруженість зберігається. Поліція не дає протестувальникам заблокувати рух на проспекті, що перетинає площу. Автомобільний рух тут поки відкрито.

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Етем Сарисулюк був важко поранений в голову 1 червня у центрі Анкари. У п'ятницю лікарі констатували у нього смерть мозку. На його загибель в соціальних мережах, в основному в "Твіттері", відреагували десятки тисяч людей, в тому числі і з-за кордону. Сарисулюк поряд із ще двома загиблими у заворушеннях маніфестантами вважається героєм протестного руху в Туреччині. Стверджується, що в нього вистрілив поліцейський, проте однозначної думки щодо цього ще немає. Ведеться слідство. Не виключається, що маніфестантові завдав поранення хтось із демонстрантів.

Раніше офіційний сайт губернаторства Анкари повідомив, що з 16 червня в центрі столиці Туреччини будь-які демонстрації заборонені.

"З 16 червня будь-які демонстрації, ходи та інші акції на центральних вулицях Анкари, переважно на Кизилай, влаштовувати не можна. Інакше для припинення виступів будуть задіяні сили безпеки, а до організаторів подібних акцій і їх учасникам будуть застосовуватися законодавчі заходи", - сказано в документі.

У всій Туреччини протягом майже трьох тижнів відбуваються антиурядові демонстрації, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі. Виступи супроводжуються заворушеннями. У суботу ввечері сутички з поліцією знову сталися в районі площі Таксим в Стамбулі і на Кизила в Анкарі. За останніми даними, жертвами заворушень в Туреччині стали п'ять осіб, кількість постраждалих сягає 5 тисяч.

За матеріалами: ИТАР-ТАСС, РИА Новости