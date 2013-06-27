Вирок трьом активісткам Femen пом'якшений до умовного

Дівчата будуть звільнені найближчим часом, передає Франс Пресс з посиланням на їхнього адвоката.

Три активістки Femen - Полін, Жозефін і Маргарита - були затримані 29 травня в столиці Тунісу під час топлес-пікету біля Палацу правосуддя. Вони проводили в Тунісі акцію на підтримку затриманої раніше іншої учасниці руху Аміни Тайлер.

Два тижні тому туніський суд засудив активісток до чотирьох місяців і одного дня тюремного ув'язнення. Вони були визнані винними в зазіханні на суспільну мораль і непристойній поведінці.

Активістки руху Femen, що зародився в Україні, проводять топлес-акції не тільки у себе на батьківщині, а й в усьому світу, зауважує РІА "Новости". 2012 року рух було зареєстровано у Франції. Його філії з'явилися і в Німеччині.