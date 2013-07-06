У сутичках в Каїрі загинули 12 людей, 368 поранені

Про це повідомив телеканалу Sky News Arabia головлікар служби швидкої допомоги Єгипту Мухаммед Султан.

За його словами, три людини загинули в зіткненнях прихильників і противників відстороненого від влади президента Мухаммеда Мурсі в районі площі Тахрір та телецентру, ще четверо - в результаті заворушень біля штаб-квартири республіканської гвардії. Крім того, як заявив Султан, четверо осіб стали жертвами зіткнень у Конституційного суду, ще один загинув ще в одному з кварталів Каїра.

Головлікар "швидкої" додав, що більшість з 368 постраждалих - учасники останніх заворушень у центрі Каїра поблизу Тахріра й телецентру, передає РІА "Новости".