ЄС закликав прискорити формування легітимного уряду в Єгипті

Євросоюз глибоко стурбований розвитком ситуації в Єгипті і шкодує з приводу "надмірного застосування сили" і закликає до якнайшвидшого повернення до влади в країні легітимного уряду, заявила в неділю глава дипломатії ЄС Кетрін Ештон, повідомляє РІА Новости.

"Першорядне значення має швидке повернення Єгипту до легітимного уряду і демократичних структур, які відповідають соціально-економічним сподіванням єгипетського народу", - йдеться в заяві глави європейської дипломатії.

Від імені ЄС Ештон підкреслила важливість якнайшвидшого проведення демократичних виборів в Єгипті і необхідність національного примирення. У заяві наголошується також, що ЄС рішуче закликає тимчасову владу Єгипту забезпечити дотримання прав людини і фундаментальних свобод, в тому числі принципу свободи ЗМІ, і не переслідувати журналістів за їх професійну діяльність.

"ЄС закликає тимчасову владу докласти всіх зусиль, щоб не допускалися політично мотивовані арешти та інші форми переслідування. Всі політв'язні мають бути звільнені, а кримінальні справи розглянуті швидко і прозорим чином", - заявила Ештон. За її словами, ЄС очікує, що почате розслідування за фактами насильства буде "незалежним, ретельним і своєчасним", а також закликає владу не перешкоджати мирним акціям протесту і зупинити насильство на сексуальному грунті.