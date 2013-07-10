США більше не вважають Мурсі президентом Єгипту

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника держдепартаменту Джен Псакі.

"Народ Єгипту сказав своє слово. Працює перехідний уряд ... Очевидно, що він (Мурсі) більше не виконує обов'язків", - сказала Псакі, зазначивши, що Мурсі був повалений тиждень тому на тлі багатомільйонних протестів.

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При цьому, за її словами, США не займають яку-небудь сторону в конфлікті і працюють з усіма сторонами, щоб домогтися демократичних політичних змін у Єгипті.

Мурсі був відсторонений від влади військовими минулого тижня після масових виступів єгиптян з вимогою його відставки. Він знаходиться на одному з об'єктів єгипетських збройних сил, де залишиться до передачі його справи до суду.