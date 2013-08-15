Заворушення в Єгипті: МОЗ повідомляє про 421 загиблого (фото, відео)

Про це повідомляє РІА Новости за даними західних інформагентств, що посилаються на заяву офіційного представника Мінохоронздоров'я країни.

Раніше повідомлялося про загибель 343 осіб.

На тему: У Каїрі за добу загинуло три журналісти - з Британії, ОАЕ і Єгипту

У середу по Єгипту прокотилася хвиля заворушень після того, як силовики почали розгін таборів прихильників усуненого від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі. Маніфестанти заявляють майже про три тисячі убитих у своїх лавах. Влада ввела режим надзвичайного стану і комендантську годину.