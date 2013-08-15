Заворушення в Єгипті: МОЗ повідомляє про 421 загиблого (фото, відео)
12:24, 15 серпня 2013Світ
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Кількість загиблих у сутичках прихильників усуненого від влади президента Єгипту Мохаммеда Мурсі з представниками силових структур зросла до 421 людини.
Мечеть Рабаа у Каїрі / Фото: Твіттер @Philo_Human
Про це повідомляє РІА Новости за даними західних інформагентств, що посилаються на заяву офіційного представника Мінохоронздоров'я країни.
Раніше повідомлялося про загибель 343 осіб.
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У середу по Єгипту прокотилася хвиля заворушень після того, як силовики почали розгін таборів прихильників усуненого від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі. Маніфестанти заявляють майже про три тисячі убитих у своїх лавах. Влада ввела режим надзвичайного стану і комендантську годину.
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