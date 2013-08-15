У Каїрі за добу загинуло три журналісти - з Британії, ОАЕ та Єгипту

Раніше повідомлялося, що першою жертвою став оператор британського телеканалу Sky News Мік Дін. За версією ЗМІ, він був застрелений під час зйомки спецоперації з розгону єгипетськими силовиками таборів ісламістів. Оператор отримав смертельне поранення в область серця, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Крім того, під час розгону акції протесту біля мечеті Рабаа аль-Адавійя від вогнепального поранення померла 26-річна кореспондентка що виходить в ОАЕ газети XPRESS Хабіба Ахмед АДБ Елазіз (Habiba Ahmed Abd Elaziz). Газета вже підтвердила смерть своєї співробітниці, розмістивши на сайті некролог про загиблу.

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Третім загиблим став журналіст єгипетської державної газети Al Akhbar Ахмед Абдель Гавад (Ahmed Abdel Gawad). Як і Елазіз, він був убитий в районі мечеті Рабаа аль-Адавійя. Інші подробиці поки не повідомляються.

Підрозділи єгипетського МВС спільно з армійськими частинами вранці в середу почали розгін двох наметових таборів прихильників екс-президента Мурсі в Каїрі. Поліція використовувала гранати зі сльозогінним газом. Пізніше сутички перекинулися і на інші провінції. Ісламісти стверджують, що МВС та армія застосовують вогнепальну зброю. Офіційно підтверджені дані про смерть 278 людей, у тому числі 43 поліцейських, поранення отримали більше 2 тисяч громадян.