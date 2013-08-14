На всій території Єгипту запровадили комендантську годину
19:29, 14 серпня 2013Світ
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У країні введено надзвичайний стан.
В Єгипті на вулицях тепер можна бути тільки вдень / Фото: Вікіпедія
Кабінет міністрів Єгипту видав указ про запровадження в усіх провінціях країни комендантської години, яка діятиме з 19.00 і до 6 ранку.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.
Раніше тимчасовий глава Єгипту Адлі Мансур видав указ про запровадження на всій території країни режиму надзвичайного стану строком на один місяць, документ вже набрав чинності, повідомляє президентська канцелярія.
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