ЗМІ: США готові вдарити по Сирії без участі Лондона

"Незважаючи на заяви, що Обама не прийняв остаточного рішення, все свідчить про те, що удар можуть нанести, як тільки країну покинуть інспектори ООН, які розслідують хіматаку 21 серпня. Планується, що вони покинуть Дамаск в суботу", - пише газета Washington Post з посиланням на представників американської адміністрації.

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Про це повідомляє РІА "Новости"

У четвер увечері Білий дім представляє своє бачення ситуації членам Конгресу. За даними джерела газети, дані розвідки США не пов'язують застосування хімзброї безпосередньо з президентом Асадом. Один з головних доказів - перехоплений телефонний дзвінок, на якому начебто чути, як один з сирійських командирів говорить, що хімічна атака мала важчі наслідки, ніж планувалося, зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що британський парламент відхилив пропозицію прем'єр-міністра Девіда Кемерона про можливу військової операції в Сирії. Голосування мало рекомендаційний характер, але Кемерон заявив, що небажання парламенту починати військові дії стало ясним і він діятиме відповідно.

Ситуація в Сирії перейшла в "критичну фазу" 21 серпня, коли з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї в ході операцій проти бойовиків під Дамаском. Опозиція заявила про загибель 1,3 тисячі осіб, та про кілька тисяч постраждалих. Західні країни, включаючи США і Великобританію, скористалися цією непідтвердженою інформацією та відкрито заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.