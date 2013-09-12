Путіна насторожує силове втручання США в справи інших країн

" Насторожує, що військове втручання у внутрішні конфлікти іноземних держав стало для Сполучених Штатів звичайною справою. Хіба це довгострокові інтереси Америки ? Сумніваюся. Мільйони людей по всьому світу все частіше бачать в Америці не модель демократії, а країну, яка налягає тільки на грубу силу, збивала коаліції під девізом " хто не з нами, той проти нас" , - написав Путін, передають РИА Новости.

При цьому він нагадав про долю попередніх випадків втручання у внутрішні конфлікти інших країн. "Застосування сили показало свою неефективність і безглуздість. Афганістан лихоманить , і ніхто не може сказати , що буде там після виведення міжнародних сил. Лівія розділена на зони впливу племен і кланів. В Іраку триває громадянська війна, і кожен день гинуть десятки людей" , - перерахував президент Росії.

"У самих США багато хто проводить пряму аналогію між Іраком і Сирією, і в цьому зв'язку запитують - навіщо повторювати нещодавні помилки ?"- додав він.