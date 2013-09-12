ЛАД підтримала ініціативу Росії по хімзброї в Сирії

Екстрене засідання генради ліги на рівні постійних представників пройшло в середу в штаб- квартирі організації в Каїрі.

На тему : Москва закликає Сирію передати хімзброю під міжнародний контроль

Дипломати обговорювали висунуту Росією ініціативу з передачі сирійського хімзброї під міжнародний контроль. Напередодні генеральний секретар панарабской організації Набіль аль-Арабі заявив про свою підтримку російської пропозиції, пише РІА Новости.

"Рада ЛАД підтверджує, що і надалі, як це було і раніше, має намір вітати всі ініціативи, які можуть послужити вирішенню сирійської кризи. Рада, ретельно вивчивши російську пропозицію, сподівається, що вона дозволить вжити необхідних заходів, щоб світова спільнота змогла здійснити волю сирійського народу і зберегти його єдність і суверенітет відповідно до карти, виробленої на Женевській конференції ", - наголошується в тексті заяви ліги.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок закликав Дамаск передати хімзброю під міжнародний контроль, домовитися про знищення арсеналу і приєднання до Організації по забороні хімічної зброї . Влада Сирії заявила про свою згоду. Президент США Барак Обама висловив інтерес до пропозиції Росії.