У Москві відбудеться матч з футболу серед парламентаріїв 11 країн

У нинішніх іграх, четвертих за рахунком, беруть участь команди з 11 держав. Збірні парламентаріїв протягом трьох днів будуть боротися за звання найсильніших у п'яти видах спорту: міні -футбол, настільний теніс, великий теніс, шахи та бадмінтон.

Про це повідомляє RT з посиланням на повідомлення Держдуми.

Переможцю загальнокомандного заліку дістанеться перехідний Кубок Міжнародних парламентських ігор. Кульмінацією змагань стане товариський гала -матч з футболу між збірними Росії та світу, який відбудеться 22 вересня об 11:00 на Красній площі.

Російську команду очолить перший заступник голови Держдуми, президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков.

Окрім участі у спортивних заходах іноземні депутати відвідають Державну Думу, де зустрінуться зі спікером Сергієм Наришкіним та обговорять актуальні політичні питання.

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Вперше міжнародні парламентські ігри пройшли в 2009 році. У повідомленні Держдуми вони названі «унікальним заходом», що надає «політикам з різних країн майданчик для неформального спілкування». Крім того, вони стали ефективною пропагандою спортивного способу життя.