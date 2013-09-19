На піднятому лайнері Costa Concordia планують знайти цінності на 10 мільйонів євро (відео)

У зв'язку з аварією судна в січні 2012 року біля берегів острова Джильо власники не змогли в загальній метушні забрати цінності, повідомляє Российская газета з посиланням на італійське видання Il Messaggero.

Планується після отримання можливості відвідування Concordia відкрити в присутності адвокатів усі 1500 приватних осередків, перевірити їх на наявність грошей і повернути постраждалим пасажирам.

За даними власників, на борту розкішного круїзного лайнера, що має п'ятнадцять палуб, знаходяться, крім того, цінні скульптури та картини відомих майстрів Арнольдо Помадоро, Еміліо Тадіні, а також модних японських художників. Фахівці повинні прийняти рішення про необхідність реставрації полотен.

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Адміністрація компанії-власника розраховує також ретельно перевірити судно на предмет його відновлення і подальшого використання, а також пошуку зниклих безвісти пасажирки і індуса - офіціанта. Передбачається, що найближчим часом команда водолазів відомства по боротьбі з надзвичайними подіями зможе приступити до планомірної роботи з детального огляду круїзного лайнера.

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