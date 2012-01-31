Пошуки 17 зниклих під час аварії Costa Concordia припинені

Припинено пошуки зниклих без вісти в аварії круїзного лайнера "Коста Конкордія" на затонулій частині судна.

Про це оголосив сьогодні надзвичайний комісар з ліквідації наслідків аварії корабля Франко ГАБРІЕЛЛА, передає ИТАР-ТАСС.

Як він пояснив, рішення про зупинення пошукової операції було прийнято з міркувань безпеки спеціальним технічним комітетом після детального аналізу стану корпусу судна, що зазнало "деформації" після множинних мінівибухів, які були проведені спеціальним загоном військових моряків для полегшення доступу рятувальників на затоплені частини лайнера.

Як випливає з постанови комітету, "умови для здійснення пошукової операції можуть становити небезпеку для рятувальників".

Проте, уточнив Ф.ГАБРІЕЛЛА, триватимуть дослідження дна в радіусі 18 км від місця аварії корабля на предмет виявлення останків загиблих.

До цього моменту були знайдені тіла 17 жертв корабельної аварії, доля ще 17 осіб залишається невідомою.

Круїзний лайнер "Коста Конкордія" напоровся на підводну скелю і частково затонув 13 січня біля берегів острова Джильо в центральній Італії. На його борту у момент аварії перебували близько 3 тисяч пасажирів і близько 1 тис. осіб екіпажу. Серед них були 37 українських туристів.

За попередніми даними, причиною аварії "Коста Конкордія" стали дії капітана судна Франческо СКЕТТІНО, який підвів лайнер надто близько до берега.