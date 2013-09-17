Затонулий лайнер Costa Concordia успішно піднято

«Операцію завершено. Судно приведено у вертикальне положення», - повідомив керівник служби Цивільної оборони Італії Франко Габріелла, додавши, що роботи тривали більше 19 годин.

Про це пише Russia Today з посиланням на Associated Press.

У підйомі лайнера взяли участь близько 500 осіб. Щоб поставити судно вагою більше 114 тис. тонн вертикально, його було необхідно підняти на 65 градусів. Для цього біля берега острова Джильо була споруджено спеціальну конструкцію, на виготовлення якої пішло 30 тис. тонн сталі і 18 тис. тонн бетону.

За словами фахівців, в результаті проведеної операції вдалося уникнути попадання в заповідні води Джильо хімікатів та інших отруйних речови , які знаходяться на борту.

Наступним кроком, за словами експертів, повинно стати буксування лайнера в один із найближчих портів. Проте раніше фахівці заявляли, що почати рухати судно можна буде не раніше весни майбутнього року: розкішний 9- палубний лайнер з кількома басейнами повністю проіржавів.

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Унікальний захід з підйому Costa Concordia оцінюється приблизно в € 600 млн. Ці витрати взяла на себе компанія- судновласник «Коста крочере».

Лайнер Costa Concordia, що здійснював круїз по Середземномор'ю з 4,2 тис. пасажирів і членів екіпажу на борту, в ніч на 14 січня 2012 напоровся на риф, занадто близько підійшовши до берега. У результаті ряду обставин, в тому числі затримки евакуації, загинуло 32 людини. Тіла двох так і не було виявлено.

Головним винуватцем події вважається капітан Франческо Скеттіно, над яким триває судовий процес за цілою низкою звинувачень, в тому числі у ненавмисному вбивстві. Сам Скеттіно свою провину заперечує.