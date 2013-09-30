Україна вручить ноту посольству РФ через арешт українця з судна Greenpeace

Міністерство закордонних справ України має намір у понеділок викликати представника посольства Росії, щоб вручити ноту у зв'язку з арештом українського громадянина Руслана Якушева, члена команди судна Greenpeace Arctic Sunrise, повідомив РІА Новости директор департаменту інформаційної політики українського зовнішньополітичного відомства Євген Перебийніс.

Суд у Мурманську заарештував до 24 листопада за звинуваченням у піратстві 30 затриманих у справі про НП на "Прирозломній"​​, серед яких громадянин України Якушев. За словами офіційного представника МЗС України, Київ вважає Якушева непричетним до спроби захоплення платформи, оскільки він працював коком на судні.

"Ми також доведемо цю позицію до російської сторони. Сьогодні (в понеділок) ми маємо намір запросити представника посольства Росії, щоб вручити відповідну ноту", - сказав Перебийніс. Він додав, що захист Якушева оскаржить рішення суду про арешт.

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Активісти Greenpeace 18 вересня в Печорському морі проводили акцію проти нафтовидобутку в Арктиці. На знак протесту вони спробували піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" ​​компанії "Газпром нафта шельф". Наступного дня російські прикордонники висадилися на борт судна Arctic Sunrise з активістами на борту, судно доставили в Кольський затоку, а активістів - в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і довколишніх міст.