Українець з судна "Грінпіс" утримується в нормальних умовах в СІЗО - правозахисники

Про це повідомляє Мурманське агентство FlashNord з посиланням на голову регіональної громадської спостережної комісії (ГСК) Ірину Пайкачеву.

«Умови утримання затриманих нормальні, самопочуття у них хороше, вони бадьорі духом», - сказала вона.

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За словами Пайкачевої, в ізоляторі тимчасового утримання Коли знаходяться троє громадян Росії, серед яких один фотожурналіст, а також громадянин України.

«Єдиним кричущим порушенням їхнього утримання на даний момент є відмова у наданні паперу і ручки для написання заяв», - додала вона.

Сьогодні представники регіональної ГСК відвідали ІТУ відділу поліції № 1 Мурманська, де також утримуються затримані активісти, але не застали їх, оскільки їх відвезли на допит. «Зараз вирішується питання про відвідування ІТУ у Сєвероморську, де також знаходяться активісти»,- зазначила Пайкачева.

«Завтра мають розпочатися суди щодо визначення запобіжного заходу»,- додала представник ГСК.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Слідчий комітет Росії порушив проти активістів «Грінпіс» справу про піратство за акцію біля морської платформи «Газпрому». Акцію активісти проводили 18 вересня. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама. На борту судна знаходиться громадянин України - Руслан Якушев, корабельний кок.