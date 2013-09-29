Українського моряка з Arctic Sunrise арештовано на два місяці

Громадянин України став 24-м заарештованим у справі про НП на платформі "Прирозломна". Як уточнює Greenpeace, його взяли під варту до 24 листопада.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє екологічна організація в своєму мікроблозі в Twitter.

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Активісти Greenpeace спробували 18 вересня в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф"для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники висадилися на борт судна Arctic Sunrise з активістами на борту, його доставлено в Кольську затоку. Активістів доставили на берег і помістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і навколишніх міст.

Першим арешт до 24 листопада було призначено російському фотокореспондентові Денису Синякову, який висвітлював акцію. Також було заарештовано на два місяці співробітника Greenpeace Росії Романа Долгова, прес-секретаря російського відділення Greenpeace Андрія Аллахвердова і російського лікаря.