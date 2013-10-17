ЗМІ: Кількість жертв серії вибухів в Багдаді зросла до 35

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Раніше повідомлялося про 9 загиблих і 28 поранених.

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Найкровопролитніші теракти сталися поруч з рестораном в центрі Багдада, де вибухнули два заміновані автомобілі, і в шиїтському районі на північному сході іракської столиці - там також був підірваний автомобіль.

Також сьогодні смертник підірвався на півночі Іраку, жертвами цього теракту стали не менше 15 людей.

Влада вважає, що за серією вибухів стоїть пов`язане з терористичною організацією ”Аль- Каїда” радикальне угрупування ”Ісламська держава Ірак і Левант”.

Зростання напруженості, що відзначається останнім часом в країні, пов`язане з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. За часів правління Саддама Хусейна суніти займали чільне місце в державних структурах Іраку, однак після збройного вторгнення США і повалення Хусейна сунітів потіснили шиїти. Вони зайняли ряд важливих державних посад.