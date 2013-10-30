Прихильники Навального атакували сторінку Yves Rocher у Facebook

Сторінка Yves Rocher в Facebook була атакована російськими блогерами. Це сталося після того, як було пред'явлено остаточне обвинувачення опозиціонеру Олексію Навальному і його братові Олегу у справі, пов'язаній зі скаргою французької фірми. Напередодні опозиціонер закликав своїх прихильників через Twitter «відправляти листівки» парфумерній компанії, пише Russia Today.

Слідчий комітет Росії пред'явив Олексію та Олегу Навальним звинувачення в шахрайстві і легалізації грошових коштів на суму 30 млн рублів у кримінальній справі, порушеній у зв'язку із зверненням підрозділу компанії Yves Rocher.

«Не ганьбіть Францію, крамарі!», «Тепер кожна покупка спонсорує не посадку дерева, а посадку опозиціонера, так?», «Yves Rocher - косметика політичних репресій» , - написали російські користувачі на сторінці французької фірми в Facebook.

Нагадаємо, що справу проти братів Навальних було порушено в грудні 2012 року. Згідно з матеріалами слідчих, в 2008 році Олексій Навальний створив ТОВ «Головне передплатне агентство», в цей час його брат Олег був начальником департаменту внутрішніх відправлень «Пошти Росії». За версією слідства, Олегу Навальному вдалося переконати представника косметичної компанії «Ів Роше Схід» укласти договір вантажоперевезення з підприємством брата.

Таким чином, Навальні, можливо, викрали десятки мільйонів рублів, які французька компанія заплатила за перевезення товару. У 2012 році прокуратура порушила справу за фактом розкрадання.

Ініціатором розслідування став гендиректор «Ів Роше Схід» Бруно Лепрі. Дізнавшись про це, інтернет-спільнота стала закликати громадян до бойкоту продукції французьких парфумерів і косметологів.

Yves Rocher давно працює на російському ринку. Сьогодні у фірми 200 бутиків у 90 містах Росії.