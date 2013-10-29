Навального звинуватили у розкраданні на суму $1 млн

Російському опозиціонеру Олексію Навальному і його рідному брату Олегу пред'явлено звинувачення у розкраданні 30 млн рублів (близько 1 млн дол.), а також у легалізації більш як 21 млн рублів (близько 700 тис. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації Олексію Навальному і його брату Олегу Навальному пред'явлено остаточне звинувачення у скоєнні розкрадання шляхом ошукання грошових коштів ТОВ «Ів Роше Схід» у сумі понад 26 млн рублів і ТОВ «Багатопрофільна процесингова компанія» у сумі понад 4 млн рублів (ч. 4 ст.159 КК РФ), а також в легалізації коштів у сумі більше 21 млн рублів (п. «а» ч. 2 ст.174.1 КК РФ)», – зазначається у повідомленні.

За інформацією СК РФ, найближчим часом слідство планує завершити розслідування даної кримінальної справи і пред'явити її матеріали для ознайомлення потерпілим, обвинуваченим та їх захисникам.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Кіровський обласний суд змінив обвинуваченому в шахрайстві Навальному п'ять років ув’язнення на п'ятирічний умовний термін.

18 липня суд у Кірові засудив Навального до п'яти, а його співучасника Петра Офіцерова - до чотирьох років позбавлення волі. З фігурантів справи про розкрадання майна "Кіровліс" стягнуто мільйон рублів збитку, їх узяли під варту в залі суду. Проте наступного дня Кіровський облсуд задовольнив подання прокуратури, частково змінивши вирок, і обох фігурантів було звільнено з-під варти.

Навальный посів друге місце на виборах мера Москви, які відбулися 8 вересня.