У Москві відбувся "Русский марш", поліція затримала близько 30 осіб (фото)
15:06, 04 листопада 2013Світ
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У ході націоналістичного «Російського маршу» в Москві затримано близько 30 осіб
Баннер "Баннер за Бірюльово", ”Русский марш”, Москва / Фото : @egor_mq
У ході націоналістичного «Російського маршу» в Москві затримано близько 30 осіб, повідомили УНІАН у прес-службі московської поліції.
Учасники ходи ”Русский марш” / Фото : @egor_mq
«Поліцією на заході затримано близько 30 осіб за використання масок, дрібні порушення громадського порядку, вигукування нацистських гасел і використання забороненої символіки», - йдеться в повідомленні.
”Русский марш”, Москва / Фото : @egor_mq
Хід до Любліно завершився. Зараз проходить концерт, на якому перебуває менш як 1 тис. осіб. У цілому громадський порядок під час ходи було забезпечено.
Банер "Вимагаємо введення візового режиму..." / Фото : @egor_mq
У той же час, організатори маршу повідомили, що скасували запланований мітинг після завершення ходи через погіршення погоди.
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