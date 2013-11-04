У Москві відбувся "Русский марш", поліція затримала близько 30 осіб (фото)

15:06, 04 листопада 2013
Світ
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У ході націоналістичного «Російського маршу» в Москві затримано близько 30 осіб

”Русский марш”, 2013, Москва / Фото : @egor_mq

У ході націоналістичного «Російського маршу» в Москві затримано близько 30 осіб, повідомили УНІАН у прес-службі московської поліції.

”Русский марш”, 2013, Москва / Фото : @egor_mq

«Поліцією на заході затримано близько 30 осіб за використання масок, дрібні порушення громадського порядку, вигукування нацистських гасел і використання забороненої символіки», - йдеться в повідомленні.

”Русский марш”, 2013, Москва / Фото : @egor_mq

Хід до Любліно завершився. Зараз проходить концерт, на якому перебуває менш як 1 тис. осіб. У цілому громадський порядок під час ходи було забезпечено.

”Русский марш”, 2013, Москва / Фото : @egor_mq

У той же час, організатори маршу повідомили, що скасували запланований мітинг після завершення ходи через погіршення погоди.

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