У Москві відбувся "Русский марш", поліція затримала близько 30 осіб (фото)

У ході націоналістичного «Російського маршу» в Москві затримано близько 30 осіб, повідомили УНІАН у прес-службі московської поліції.

«Поліцією на заході затримано близько 30 осіб за використання масок, дрібні порушення громадського порядку, вигукування нацистських гасел і використання забороненої символіки», - йдеться в повідомленні.

Хід до Любліно завершився. Зараз проходить концерт, на якому перебуває менш як 1 тис. осіб. У цілому громадський порядок під час ходи було забезпечено.

У той же час, організатори маршу повідомили, що скасували запланований мітинг після завершення ходи через погіршення погоди.