Радіація від «Фукусіми» досягла берегів Аляски та продовжує поширюватися

Радіація може завдати чималої шкоди мешканцям прибережної зони Аляски, особливо тим, що знаходяться в районі Хейнса і Скагвея, повідомляє про своє дослідження портал Global Research, передає Russia Today.

Спеціаліст Університету Аляски Дуглас Дешер вважає, що рівень радіації може досягти показників середини XX століття. Тоді СРСР і США активно проводили ядерні випробування, у тому числі і в Тихому океані, що призвело до зараження води.

Науковці говорять про те, що поки ступінь зараження не критичний. Але проблема в тому, що японські колеги не надають інформацію про витік в режимі реального часу, а повідомляють дані моніторингу постфактум. Таким чином, неможливо нічого прогнозувати.

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За словами вченого Джона Келлі, спостереження проводиться самостійно місцевими університетами, неурядовими та урядовими організаціями.

Аварія на АЕС «Фукусіма- 1» на північному сході Японії сталася 11 березня 2011 року в результаті землетрусу магнітудою 9 балів і викликаного ним цунамі. Після цього керуюча компанія TEPCO досі не може усунути витоку радіації з пошкодженого реактора. Аварія стала найбільшою за чверть століття після катастрофи на Чорнобильській АЕС.