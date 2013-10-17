Рівень радіації на АЕС "Фукусіма" зріс у 70 разів за два дні

Вкрай високий рівень радіації зафіксовано у воді дренажного тунелю, що веде до океану, на території аварійної АЕС "Фукусіма-1".

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, за даними оператора станції, енергетичної компанії "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО), вміст стронцію та інших бета-випромінюючих речовин там становить 1400 беккерелів на літр. Це майже у 30 разів перевищує граничну норму для води, яку можна скидати в морі.

Проба, згідно з повідомленням, бралася за 150 метрах від берега океану. Експерти ТЕПКО мають намір заміряти рівень радіоактивності води у прилеглому морському районі.

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Останні результати вимірів у 70 разів перевищують дані, одержані 15 жовтня під час вивчення радіоактивності води в тому самому місці дренажного тунелю.

Експерти вважають, що такий стрибок пов'язаний з тайфуном «Віпха», що налетів на цей район 16 жовтня. Він спричинив сильні зливи, які могли змити у дренажну систему радіоактивну землю з території АЕС.