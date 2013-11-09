ЗМІ: Саудівська Аравія вимагає постійного членства в ООН для арабських країн

Саудівська Аравія вимагає постійного членства в Раді Безпеки ООН для арабських країн після нещодавньої відмови від свого місця на непостійній основі, передає РІА Новости з посиланням на телеканал Al Arabia.

У жовтні цього року Саудівська Аравія була вперше обрана Генеральною Асамблеєю країною-членом РБ на 2014-2015 роки, після чого її уряд оголосив про відмову від свого місця, вважаючи, що реформи в організації не проводяться належним чином, і її робота вкрай неефективна.

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Вимога надати постійне членство для арабських країн в ООН була озвучена послом Саудівської Аравії в ООН Абдаллою аль-Моулімі, який відзначив, що представники Радбезу не можуть впоратися з проблемами на Близькому Сході. Чиновник також піддав критиці систему ухвалення рішень в РБ ООН через права вето п'яти основних країн-членів.

Місце в Раді безпеки ООН після відмови Ер-Ріяду стати непостійним членом цього органу займе Йорданія.