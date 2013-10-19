МЗС Франції, як і Саудівська Аравія, незадоволений роботою РБ ООН

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на офіційного представника МЗС Франції Ромена Надаля.

"Ми поділяємо невдоволення Саудівської Аравії тим, що Радбез ООН паралізований і, у цьому зв'язку вносимо пропозицію щодо реформування процедури накладення права вето", - заявив Надаль, пише РИА Новости.

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У четвер Саудівська Аравія, а також Литва, Нігерія, Чад і Чилі були обрані новими непостійними членами Ради Безпеки ООН на 2014-2015 роки за підсумками таємного голосування в Генасамблеї всесвітньої організації. Однак у п'ятницю Ер-Ріяд відмовився від місця в Радбезі, як він вважає, через політику "подвійних стандартів" та неефективності роботи СБ у вирішенні ключових міжнародних проблем.

Прикладом неефективності роботи РБ ООН Саудівська Аравія вважає той факт, що палестинська проблема залишається невирішеною протягом останніх 65 років, незважаючи на те що вона стала причиною кількох воєн. Крім того, на думку Ер-Ріяда, РБ ООН так і не зумів добитися перетворення Близького Сходу на зону, вільну від зброї масового ураження, а також зупинити війну в Сирії і ввести санкції проти режиму чинного президента Башара Асада.

Всього в РБ ООН налічується 15 держав, п'ять з яких - постійні члени (Росія, США, Китай, Великобританія і Франція). Десять інших вибираються голосуванням - по п'ять щороку.