Саудівська Аравія відмовилася від членства в РБ ООН

Саудівська Аравія відмовилася від місця непостійного члена Ради Безпеки ООН. МЗС королівства зазначає, що цей демарш викликаний "нездатністю ООН реально сприяти врегулюванню військових конфліктів".

У вересні Ер-Ріяд відмовився від права на виступ свого посла на сесії Генасамблеї ООН.

Саудівська Аравія напередодні була обрана непостійним членом Ради безпеки ООН строком на два роки разом з Литвою, Нігерією, Чадом і Чилі. Ці країни з 1 січня 2014 року мали змінити в якості непостійних членів Радбезу Азербайджан, Гватемалу, Марокко, Пакистан і Того, які були обрані два роки тому. Протягом року в Раді будуть залишатися Австралія, Аргентина, Люксембург, Руанда і Південна Корея.

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Рішення по Саудівської Аравії підтримали 176 з 191 присутніх на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Саудівська Аравія балотувалася від азіатсько-тихоокеанської групи. Королівство раніше жодного разу не було представлено у цій ключовій структурі Об'єднаних Націй.

Кандидатура Ер-Ріяда, який набрав найменше голосів викликала чимало суперечок у зв'язку з позицією королівства по відношенню до кризи в Сирії. Саудівська Аравія відкрито підтримує бунтівників, які виступають проти уряду Башара Асада, грошима і зброєю.