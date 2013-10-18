Саудівська Аравія відмовилася від членства в РБ ООН
МЗС королівства зазначає, що цей демарш викликаний "нездатністю ООН реально сприяти врегулюванню військових конфліктів"
Саудівська Аравія відмовилася від місця непостійного члена Ради Безпеки ООН. МЗС королівства зазначає, що цей демарш викликаний "нездатністю ООН реально сприяти врегулюванню військових конфліктів".
У вересні Ер-Ріяд відмовився від права на виступ свого посла на сесії Генасамблеї ООН.
Саудівська Аравія напередодні була обрана непостійним членом Ради безпеки ООН строком на два роки разом з Литвою, Нігерією, Чадом і Чилі. Ці країни з 1 січня 2014 року мали змінити в якості непостійних членів Радбезу Азербайджан, Гватемалу, Марокко, Пакистан і Того, які були обрані два роки тому. Протягом року в Раді будуть залишатися Австралія, Аргентина, Люксембург, Руанда і Південна Корея.
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Рішення по Саудівської Аравії підтримали 176 з 191 присутніх на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Саудівська Аравія балотувалася від азіатсько-тихоокеанської групи. Королівство раніше жодного разу не було представлено у цій ключовій структурі Об'єднаних Націй.
Кандидатура Ер-Ріяда, який набрав найменше голосів викликала чимало суперечок у зв'язку з позицією королівства по відношенню до кризи в Сирії. Саудівська Аравія відкрито підтримує бунтівників, які виступають проти уряду Башара Асада, грошима і зброєю.