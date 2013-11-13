У Польщі покарали учасників заворушень на День незалежності

На лаві підсудних знаходилися двоє чоловіків, звинувачених у порушенні недоторканності та образі поліцейських, які стежили за порядком під час "Маршу незалежності", передає РІА Новости з посиланням на прес-секретаря суду Агнешку Доманьську.

Один з підсудних був оштрафований на 1,5 тисячі злотих, другого покарали шістьма місяцями обмеження волі. Обидва зобов'язані виплатити трьом потерпілим загалом 400 злотих.

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За словами Доманьської, до суду передано ще чотири справи, пов'язаних з подіями понеділка. Всього поліція затримала 72 людини. У результаті сутичок з поліцією постраждали 12 правоохоронців і кілька демонстрантів.

Польські націоналісти і праві радикали в понеділок провели "Марш незалежності", під час якого біля воріт російського посольства була підпалена поліцейська будка, а в бік дипмісії летіло каміння, фаєри і петарди. До цього демонстранти влаштували в центрі міста бійку, спалили інсталяцію у формі веселки і кілька автомобілів. Місто оцінило збитки від дій хуліганів у 40 тисяч доларів, оцінка збитків майну посольства поки що не завершена.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив напад на посольство РФ і висловив співчуття.

"Події цього вечора для Польщі дуже сумні. Це стосується і неприпустимого акту агресії відносно поліцейських, які охороняли російське посольство, і щодо самого посольства. Висловлюю співчуття", - сказав Туск.

МЗС Польщі також засудив дії націоналістів. "Ми висловлюємо співчуття у зв'язку з заворушеннями перед посольством РФ у Польщі. Хуліганству немає виправдання. Ми засуджуємо порушення Віденської конвенції", - заявив прес-секретар МЗС Польщі Марчін Войчеховський.

У вівторок посла Польщі в Москві Войцеха Зайончковського викликали в МЗС Росії. Послу було заявлено "рішучий протест", Москва зажадала від Варшави офіційних вибачень, відшкодування збитків та покарання винних.