Після інциденту у Варшаві, польського посла викликали до МЗС РФ

Посла Польщі викликано до МЗС РФ у зв'язку зінцидентом біля російського посольства у Варшаві, повідомили РІА Новости з посиланням на прес-службу дипломатичного відомства РФ.

"У зв'язку із вчорашніми безчинствами щодо російського Посольства у Варшаві посол Польщі в Росії В. Зайончковський викликаний до МЗС Росії", - йдеться у повідомленні.

На тему: У Варшаві День незалежності Польщі відзначили нападом на посольство РФ (відео)

Польські націоналісти та праві радикали в понеділок провели "Марш незалежності", в ході якого у воріт російського посольства була підпалена поліцейська будка, а у бік дипмісії летіло каміння, фаєри і петарди. До цього демонстранти влаштували у центрі міста бійку, спалили інсталяцію у формі веселки і кілька автомобілів.