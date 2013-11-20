Саудівська Аравія депортувала 60 тисяч нелегалів

За словами міністра, депортація мігрантів продовжується і буде мати необмежені терміни, пише Лента.ру.

Масовому виселенню нелегалів передувала семимісячна амністія, протягом якої всі бажаючі могли легалізувати свій статус або добровільно залишити країну. За цей період близько чотирьох мільйонів людей отримали офіційні дозволи на роботу. Країну залишили близько мільйона приїжджих з Бангладеш, Індії, Філіппін, Непалу, Пакистану та Ємену.

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За даними на початок 2013 року, в Саудівській Аравії, населення якої становить 27 мільйонів осіб, проживали близько дев'яти мільйонів мігрантів. Більшість з них працює у сфері обслуговування, займається ручною працею або працює на низькооплачуваних посадах в офісах.

Кампанія з виселення мігрантів спрямована на зниження рівня безробіття серед корінного населення. У 2013 році рівень безробіття сягав 12,5 відсотка.