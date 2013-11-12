Названо найкращі і найгірші за ставленням до жінок мусульманські країни

Союз Коморських островів назвали найкращою мусульманською державою для жінок. До таких висновків прийшли експерти британського благодійного фонду Thomson Reuters Foundation. Результати дослідження 12 листопада було опубліковано на їх сайті.

Як пише Lenta.ru, на Коморах жінки займають 20% міністерських посад. Крім того, вони наділені привілеями в шлюбі. Зокрема, при розлученні дружинам залишається нерухомість.

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Окрім Коморських островів, високі позиції в рейтингу посіли Оман, Кувейт і Йорданія.

Мусульманською країною, де до жінок ставляться гірше за все, дослідники визнали Єгипет. Вони дійшли висновку, що в цій країні дуже високий рівень насильства проти жінок. Зокрема, тут поширене жіноче обрізання без медичних показань. Жертвами цього обряду, як пишуть автори, стали більше 27 мільйонів єгиптянок.

Крім того, в Єгипті жінки практично не представлені у владі. Як зазначили в Thomson Reuters Foundation, в цьому плані ситуація погіршилася після революції 2011 року. Так, до повалення президента Хосні Мубарака в єгипетському парламенті жінкам належало 12 відсотків мандатів. Зараз їм віддано лише два відсотки місць.

Поруч з Єгиптом в цьому рейтингу також знаходяться Ірак, Саудівська Аравія, Сирія і Ємен.

Всього дослідження Thomson Reuters Foundation торкнулося 22 країни. Робота заснована на опитуванні більше 300 експертів у галузі прав жінок.