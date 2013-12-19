У Москви пропонують назвати вулицю на честь українського "Беркуту" (відео)

Депутати Пресненського району виступили з ініціативою назвати вулицю Подвигу підрозділу "Беркут" та внутрішніх військ України і на ній встановити пам'ятний знак.

Московські народні обранці вважають, що беркутівці це заслужили тим, що відбили адміністрацію президента в демонстрантівповідомляє ТСН.

Ініціаторка перейменування, районна депутатка, захисниця історичних памяток Москви Олена Ткач розповіла про український "Беркут". Каже, що дивилася в Інтернеті, як "Беркут" Банкову боронив від демонстрантів та ледь стримувала сльози. Те, що зробив "Беркут", називає подвигом.

Вона вважає, що героїзм спецпідрозділу, який урятував Адміністрацію українського президента недооцінений у Росії. Тому подвигам "Беркуту" пропонує присвятити маленький провулок завдовжки в метрів 60 неподалік від російського будинку уряду та впритул до американського посольства. А поруч встановити пам'ятний знак – щось на кшталт розбитої каски "Беркуту".

Московська депутатка каже, що не знала, що "Беркут" махав кийками. Журналісти показали Олені Ткач найяскравіше відео діянь "Беркуту", яке облетіло весь світ, але відео побиття та розгону Євромайдану не справило враження на московську депутатку.