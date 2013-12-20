Посольство Швеції в США евакуйовано через загрозу вибуху - ЗМІ

Представник МЗС Швеції підтвердив інформацію, що в посольство надійшли погрози. «Надійшли загрози, які були сприйняті з усією серйозністю. Міністр закордонних справ не буде робити коментарів щодо цього інциденту», - цитує видання представника міністерства Вікторію Белл.

За даними газети Aftonbladet, будівлю було евакуйовано в четвер увечері за місцевим часом, повідомляє РИА Новости.

За словами представника вашингтонської поліції, поліцейські отримали повідомлення про підозрілий пакет в районі посольства. Район навколо будівлі був оточений, зазначає газета Aftonbladet.

За даними джерела видання, про загрозу вибуху міг повідомити прихильник засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Гучний скандал навколо WikiLeaks вибухнув після публікації на сайті документів дипломатичної служби США в кінці листопада 2010 року. Ассанж нині перебуває на території Великобританії і ховається в посольстві Еквадору, де йому було надано політичний притулок. Британський верховний суд ухвалив екстрадувати Ассанжа до Швеції, влада країни звинувачує його в злочинах сексуального характеру. Сам засновник WikiLeaks побоюється, що його передадуть владі США, де йому може загрожувати страта.