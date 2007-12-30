Лідером партії Бхутто став її 19-річний син, студент Оксфорда (фото)

17:10, 30 грудня 2007
Світ
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Його батько стане співголовою партії

Головою Пакистанської народної партії Беназір Бхутто, яка стала жертвою теракту під час передвиборчого мітингу, став її 19-річний син Білавал Зардарі, студент Оксфордського університету.

Як передає Associated Press, про це повідомило джерело в партії.

Син Беназір Бхутто, 19-річний Білавал Зардарі (Бхутто), і чоловік загиблої Алі Зардарі.

Сестра Беназір Бхутто Санам, син Білавал, донька Азіфа, донька Бахтавар, племінник Зульфикар Алі Бхутто молодший

Його батько Азіф Алі ЗАРДАРІ стане співголовою партії.

Син Беназір Бхутто на похороні матері
Британський телеканал "Скай ньюз" повідомив, що сьогодні тисячі людей зібралися біля будинку Б.Бхутто у провінції Сінд. Там було зачитано її політичний заповіт про майбутнє Пакистанської Народної партії. Крім того, соратники убитої Б.Бхутто мають вирішити: будуть вони бойкотувати призначені на 8 січня загальні парламентські вибори, чи ні.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем`єр Пакистану померла у четвер від важкого поранення, одержаного при теракті, коли під час багатотисячного опозиційного мітингу в місті Равалпінді бойовик-смертник підірвав себе поряд з автомобілем Б.Бхутто.

 

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