Лідером партії Бхутто став її 19-річний син, студент Оксфорда (фото)

Головою Пакистанської народної партії Беназір Бхутто, яка стала жертвою теракту під час передвиборчого мітингу, став її 19-річний син Білавал Зардарі, студент Оксфордського університету.

Як передає Associated Press, про це повідомило джерело в партії.

Його батько Азіф Алі ЗАРДАРІ стане співголовою партії.

Британський телеканал "Скай ньюз" повідомив, що сьогодні тисячі людей зібралися біля будинку Б.Бхутто у провінції Сінд. Там було зачитано її політичний заповіт про майбутнє Пакистанської Народної партії. Крім того, соратники убитої Б.Бхутто мають вирішити: будуть вони бойкотувати призначені на 8 січня загальні парламентські вибори, чи ні.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем`єр Пакистану померла у четвер від важкого поранення, одержаного при теракті, коли під час багатотисячного опозиційного мітингу в місті Равалпінді бойовик-смертник підірвав себе поряд з автомобілем Б.Бхутто.