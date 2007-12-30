Лідером партії Бхутто став її 19-річний син, студент Оксфорда (фото)
17:10, 30 грудня 2007Світ
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Його батько стане співголовою партії
Головою Пакистанської народної партії Беназір Бхутто, яка стала жертвою теракту під час передвиборчого мітингу, став її 19-річний син Білавал Зардарі, студент Оксфордського університету.
Як передає Associated Press, про це повідомило джерело в партії.
|Син Беназір Бхутто, 19-річний Білавал Зардарі (Бхутто), і чоловік загиблої Алі Зардарі.
|Сестра Беназір Бхутто Санам, син Білавал, донька Азіфа, донька Бахтавар, племінник Зульфікар Алі Бхутто молодший
Його батько Азіф Алі ЗАРДАРІ стане співголовою партії.
|Син Беназір Бхутто на похороні матері
Як повідомляв УНІАН, екс-прем`єр Пакистану померла у четвер від важкого поранення, одержаного при теракті, коли під час багатотисячного опозиційного мітингу в місті Равалпінді бойовик-смертник підірвав себе поряд з автомобілем Б.Бхутто.
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