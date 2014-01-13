Заворушення в Іспанії: є постраждалі та заарештовані
03:39, 13 січня 2014Світ
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Щонайменше 11 поліцейських отримали поранення в результаті заворушень в іспанському місті Бургос, десятки протестуючих заарештовано.
Невдоволення жителів міського району Гамонал викликав план мерії переробити стару вулицю в бульвар з деревами і підземною парковкою, пише РІА Новости.
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Ситуація загострилася після перших сутичок із силовиками - протестувальники стали вимагати звільнення затриманих, які, за даними поліції, стали призвідниками заворушень. Всього поліція заарештувала 40 осіб.
У своїй недільній заяві поліція Бургоса повідомила, що ситуація знаходиться під контролем і поліція "гарантує дотримання порядку і безпеки громадян".
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