Суд в Греції заарештував ультраправого депутата

Це шостий депутат неонацистської партії, заарештований в рамках справи про визнання "Золотий зорі" ("Хрісі Авгі") злочинною організацією, ще п'ятеро депутатів позбулися імунітету і незабаром постануть перед судовими слідчими, пише РІА Новости.

Справу розпочато після того, як члени її відділення в Піреї вбили музиканта-антифашиста. У ніч на неділю за рішенням судових слідчих були заарештовані депутати Йоргос Герменіс і Панайотіс Іліопулос. Раніше були заарештовані три депутати, в тому числі двоє керівників партії - Нікос Міхалоліакос і Христос Паппас. Парламент також проголосував за заборону фінансування "Золотий зорі".

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Заарештовані депутати будуть чекати суду у в'язниці Корідаллос. "Хрісі Авгі" розташовує 18 депутатськими мандатами.

Партія вважає, що її переслідують за політичними мотивами і виступила з різкою заявою на адресу уряду і прем'єр-міністра Антоніса Самараса.

Тим часом у неділю журналісти не стали передавати в ефірі заяву представника "Хрісі Авгі" з друку Іліаса Касідіаріса через його відмову засудити загрози однопартійців на адресу журналістів. Після звістки про арешт депутатів мітингували біля палацу правосуддя близько 200 членів партії вигукували гасла з погрозами журналістам, кидали в них пляшки з водою.

Тележурналісти зажадали від Касідіаріса засудити дії членів "Золотий зорі", однак він сказав, що засуджує поліцію, яка заарештовала депутатів, і тих, хто виступає проти партії. Після цього журналісти поклали мікрофони на землю, влаштувавши бойкот представнику з преси.