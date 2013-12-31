В Афінах резиденцію німецького посла обстріляли з автоматів Калашникова

01:14, 31 грудня 2013
Світ
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В Афінах посеред ночі обстріляли резиденцію німецького посла

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Кілька чоловіків під'їхали до будинку в передмісті грецької столиці і випустили по ньому принаймні 60 куль з автоматів Калашниковапередає  ТСН.

Постраждали тільки ворота, у них застрягло чотири кулі.

Нападники втекли на мотоциклі. Влада обіцяє знайти їх і покарати якнайшвидше.

Антинімецькі настрої в Греції останнім часом стрімко зростають через суворі антикризові заходи, які на економіку країни наклав Євросоюз за активної участі Берліна.

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