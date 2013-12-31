В Афінах резиденцію німецького посла обстріляли з автоматів Калашникова
01:14, 31 грудня 2013Світ
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В Афінах посеред ночі обстріляли резиденцію німецького посла
В Афінах резиденцію німецького посла обстріляли з автоматів Калашникова
Кілька чоловіків під'їхали до будинку в передмісті грецької столиці і випустили по ньому принаймні 60 куль з автоматів Калашниковапередає ТСН.
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