В Афінах резиденцію німецького посла обстріляли з автоматів Калашникова

Кілька чоловіків під'їхали до будинку в передмісті грецької столиці і випустили по ньому принаймні 60 куль з автоматів Калашниковапередає ТСН.

Постраждали тільки ворота, у них застрягло чотири кулі.

Нападники втекли на мотоциклі. Влада обіцяє знайти їх і покарати якнайшвидше.

Антинімецькі настрої в Греції останнім часом стрімко зростають через суворі антикризові заходи, які на економіку країни наклав Євросоюз за активної участі Берліна.