У Бразилії заборонили виробництво і продаж іграшкової зброї

09:14, 16 січня 2014
Світ
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У бразильському штаті Сан -Паулу заборонили виробляти і продавати будь іграшкову зброю, навіть якщо вона лише віддалено нагадує пістолет або гвинтівку.

Порушникам закону, який набирає чинності через 60 днів, загрожує штраф 20 тис реалів

Порушникам закону, який набирає чинності через 60 днів, загрожує штраф 20 тис реалів ($ 8700 ).

Крім того, магазин або фабрику, викриту у виробництві і продажі таких іграшок, можуть закрити на строк до 30 днів. При цьому ситуацію не стали доводити до абсурду, і сама по собі наявність іграшкового пістолета у дорослого або дитини правопорушенням вважатися не буде, передає ИТАР -ТАСС.

Законодавці штату Сан -Паулу - самого населеного і промислово - розвиненого в Бразилії - пішли на такі радикальні заборонні заходи під впливом зведень поліції і результатів соціологічних досліджень. Як з'ясувалося, з 2383 пістолетів і револьверів, вилучених у арештованих учасників пограбувань в Сан -Паулу в 2011 році, рівно третина виявилася іграшковими. У 2012 році вже в 41 % випадків пограбувань злочинці використовували не справжня зброя, а іграшки чи макети. Така тенденція, підкреслюють експерти, пов'язана насамперед з жорсткістю в штаті контролю за обігом вогнепальної зброї.

Втім, як нагадують населенню поіцейскіе, в 60 % випадків пістолети були справжні. Так що поліція категорично не рекомендує намагатися чинити опір, зіткнувшись із спробою збройного пограбування.

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