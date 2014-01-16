У Бразилії заборонили виробництво і продаж іграшкової зброї

Порушникам закону, який набирає чинності через 60 днів, загрожує штраф 20 тис реалів ($ 8700 ).

Крім того, магазин або фабрику, викриту у виробництві і продажі таких іграшок, можуть закрити на строк до 30 днів. При цьому ситуацію не стали доводити до абсурду, і сама по собі наявність іграшкового пістолета у дорослого або дитини правопорушенням вважатися не буде, передає ИТАР -ТАСС.

Законодавці штату Сан -Паулу - самого населеного і промислово - розвиненого в Бразилії - пішли на такі радикальні заборонні заходи під впливом зведень поліції і результатів соціологічних досліджень. Як з'ясувалося, з 2383 пістолетів і револьверів, вилучених у арештованих учасників пограбувань в Сан -Паулу в 2011 році, рівно третина виявилася іграшковими. У 2012 році вже в 41 % випадків пограбувань злочинці використовували не справжня зброя, а іграшки чи макети. Така тенденція, підкреслюють експерти, пов'язана насамперед з жорсткістю в штаті контролю за обігом вогнепальної зброї.

Втім, як нагадують населенню поіцейскіе, в 60 % випадків пістолети були справжні. Так що поліція категорично не рекомендує намагатися чинити опір, зіткнувшись із спробою збройного пограбування.