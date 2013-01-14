85% контрабанди в Україні - наркотики і зброя

Про це повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України.

Так, у 2012 році основними предметами контрабанди були наркотичні засоби - 70%, зброя - 15%, культурні цінності - 6%, сильнодіючі та отруйні речовини - 1,7%.

Загалом впродовж минулого року митними органами України було порушено 172 кримінальні справи про контрабанду.

У порівнянні з 2011 роком спостерігалаться тенденція до збільшення на 6,1% кримінальних справ, предметами яких були наркотичні засоби, а також на 8,3% справ, де предметами злочину виступали зброя і боєприпаси.

Зокрема, у 2012 році митними органами було виявлено 2172 факти незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів, за якими порушено 121 кримінальну справу. Із незаконного обігу вилучено майже 7 кг героїну, близько 104 кг кокаїну, майже 0,5 кг опію, понад 30 кг канабісу, 8 795 пігулок, 1568 капсул і 0,3 л наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

З метою встановлення джерел і каналів незаконного переміщення наркотичних засобів та виявлення причетних до цього осіб у 2012 році митними органами спільно з оперативними підрозділами правоохоронних органів було проведено 28 контрольованих поставок.

Також виявлено 804 факти незаконного переміщення через митний кордон України зброї та боєприпасів. З незаконного обігу вилучено 363 одиниці бойової зброї, 454 одиниці холодної зброї, 9 одиниць гладкоствольної зброї, 12 одиниць газової зброї, 32 одиниці спортивної та пневматичної зброї, 3913 штук набоїв, 5,95 кг вибухових речовин.