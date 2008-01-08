Комісар ЄС закликала опозицію Грузії до діалогу

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства (ЄПС) Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляє, що усі партії Грузії мають поважати результати президентських виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у її заяві, розповсюдженій сьогодні.

“Усі партії мають поважати остаточні офіційні результати, як тільки вони стануть відомими, та брати участь у конструктивному діалозі напередодні парламентських виборів”, - зазначається у заяві комісара.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зауважила, що мирна та організована участь грузинських виборців у виборах підтверджує бажання народу розвивати суспільство, що базується на демократичних принципах, верховенстві права та повазі до базових свобод.

Звертаючи увагу на висновки міжнародної місії спостерігачів під егідою ОБСЄ, комісар ЄС зазначила, що для швидкого врегулювання деяких питань проведення виборчого процесу потрібна серйозна і безперервна відданість влади Грузії меті прискорення побудови більш плюралістичного та конкурентного суспільства.

Вона також заявила, що Єврокомісія залишається готовою і надалі допомагати Грузії у здійсненні необхідних експертиз та наданні потрібної технічної допомоги.

Разом з тим, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР закликала владу Грузії провести розслідування усіх скарг, що надійшли протягом виборчого процесу, з метою посилення довіри виборців до виборчої системи та верховенства права.

При цьому комісар висловила переконання у тому, що опозиційні сили повинні використовувати лише мирні та легальні засоби будь-яких оскаржень результатів виборів.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, на дострокових президентських виборах перемагає чинний Президент Грузії Міхаїл СААКАШВІЛІ, якій набирає близько 52% голосів на свою підтримку. Опозиція не згодна з результатами виборів, вважаючи, що М.СААКАШВІЛІ не міг отримати таку високу підтримку виборців, і обіцяє проводити акції протесту.

Спостерігачі ОБСЄ одразу після проведення виборів 5 січня заявили про те, що в цілому президентські вибори відповідали міжнародним стандартам, однак відзначили ряд неврегульованих питань у виборчому процесі, які, на їхню думку, потребують термінового врегулювання.

Позачергові президентські вибори були призначені самим М.СААКАШВІЛІ після тижня акцій протесту в Тбілісі на початку листопада 2007 року, які завершилися розгоном протестантів силами поліції з використанням водометів, сльозогінного газу та гумових куль.