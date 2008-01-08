Білоруський рибак вмерз в озеро

У Гомелській області (Білорусь) зареєстровано перший випадок утоплення в новому році. Було виявлено труп жителя обласного центру, який вмерз в лід на одному з міських озер.

Як повідомили в прес-службі Гомельського обласного управління у надзвичайних ситуаціях, утопленика помітили рибаки, які і повідомили про нього в міліцію. Співробітники правоохоронних органів, у свою чергу, звернулися по допомогу до рятувальників.

Співробітники МНС, які приїхали на місце події, побачили лише верхню частину голови людини, що виднілася над крижаною поверхнею. Його обличчя і шию скувала крига, а тіло знаходилося у воді. Для того, щоб витягнути загиблого з озера, співробітникам МНС довелося використовувати бензопили. У морг він був доставлений разом з глибою криги.

За версією фахівців, під лід чоловік провалився кілька днів тому, проте крижана кірка, яка утворилася, не дала йому піти на дно озера. У такому положенні він і замерз у воді.

В даний час встановлюється особа загиблого, повідомляє БЕЛТА.