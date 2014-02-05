Американський ракетний есмінець зайшов у Чорне море

Захід другого - ракетного есмінця Ramage - очікується у другій половині дня, повідомили ІТАР-ТАРС у Головному штабі ВМФ Росії.

"В територіальні води Росії американські кораблі входити не будуть", - зазначив співрозмовник. Він не уточнив покладені на кораблі завдання. За його словами, американські кораблі будуть знаходиться в нейтральних водах у східній частині Чорного моря.

Про майбутній заход двох американських військових кораблів на цьому тижні в Чорне море повідомили ИТАР-ТАСС у понеділок в Міноборони України.

Читайте такожКитай створив електромагнітну катапульту для авіаносців"Їх захід у територіальні води України не планується. Принаймні, жодних заявок на захід кораблів ВМС США в українські територіальні води від американської сторони не надходило. Імовірно, американські кораблі перебуватимуть в акваторії Чорного моря до 24-25 лютого", - розповіли в міністерстві.

Відповідно до положень конвенції Монтре від 1936 року про режим проходу військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли в Чорне море, термін перебування таких кораблів нечорноморських держав у Чорному морі в мирний час не може перевищувати 21 добу.