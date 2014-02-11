Армія Британії евакуює жителів затоплених районів

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на екстрені служби королівства.

Британські метеорологи встановили, що нинішній січень став одним із найвологіших з 1910 року, коли почалися регулярні спостереження за погодою. В результаті, з початку року затопленими по всій країні виявилися понад 8 тис. будинків.

Враховуючи складність ситуації, раніше британський уряд ухвалив рішення використовувати для боротьби з повенями армію. В районі затоплення, крім солдатів, також дислоковані бронетранспортери. За їх допомогою військові доставляють у віддалені населені пункти продовольство, а також у разі необхідності евакуюють людей.

У зв'язку з важкою ситуацією на південний захід країни прибули прем'єр Девід Кемерон і міністр оборони Філіп Хеммонд. Політики пообіцяли "зробити все від них залежне" для нормалізації ситуації та активізувати зусилля з ліквідації наслідків повені. У той же час Кемерон визнав, що на рішення всіх проблем в регіоні "піде тривалий час".

За даними фахівців, у низці районів швидкість вітру зараз перевищує 100 км у годину. Ураган залишив без електроенергії кілька тисяч будинків, при цьому місцева влада не виключає можливості подальших аварійних відключень.

Тривалі дощі серйозно порушили залізничне і автомобільне сполучення Великобританії. Багато доріг зараз закриті у зв'язку із загрозою затоплення, з цієї ж причини на окремих напрямках не ходять поїзди. Синоптики називають нинішню повінь найсильнішою за останні десятиліття.

Увечері у вівторок Кемерон візьме участь у спеціальній прес-конференції, скликаній у зв'язку з наявною погодною кризою. Крім того, він головуватиме на засіданні кризового комітету "Кобра", який збирається лише в тих випадках, коли існує пряма загроза держбезпеці Великобританії.

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