Американський есмінець Truxtun попрямував через Босфор у Чорне море

Про це свідчить низка фото і відео, розміщених у соцмережах, повідомляє Сегодня.

Як раніше повідомили на офіційній сторінці ВМФ США, ракетний есмінець Truxtun вийшов з затока Соуда 6 березня для проведення навчань і передбачених зобов'язаннями операцій у сфері безпеки в Чорному морі з Військово-морськими силами Румунії і Болгарії.

Читайте такожВтрата частини території України призведе до ядерної гонки у світі - політологПри цьому повідомлялося, що операції з участю есмінця були заплановані заздалегідь, ще до відбуття його з США.

Есмінець Truxtun, з екіпажем близько 300 моряків діє в рамках групи супроводу авіаносця USS George HW Bush, який зайшов в Егейське море і за станом на 6 березня перебував у порту Греції.