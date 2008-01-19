Саакашвілі відкрив найбільшу військову базу на батьківщині Сталіна

Новообраний президент Грузії Михайло Саакашвілі у п`ятницю офіційно відкрив нову, найбільшу військову базу країни в місті Горі, за 60 км від зони грузино-осетинського конфлікту, передає кореспондент РІА Новости.

"Ця база була готова для відкриття ще до президентських виборів, але я свідомо відхилив пропозицію про її офіційне відкриття наприкінці минулого року. Я не хотів, щоб армія якимось чином була втягнена в політичні процеси", - сказав Саакашвілі, звертаючись до офіцерів.

За його словами, грузинська армія повинна захищати грузинську демократію.

Саакашвілі також сказав, що здійснилася його мрія - збройні сили Грузії оснащені сучасним озброєнням західних стандартів. Президент наголосив, що завершено процес заміни автоматичної стрілецької зброї "Калашников" на нову зброю типу М-4 (автоматичний карабін, ефективний при боєзіткненнях на коротких дистанціях, зручний при розміщенні в легких бронетранспортерах, вертольотах).

"У нас також нова бронетехніка. Наша авіація поступово переходить на західні моделі стандартів НАТО. Грузія поки що перша країна в СНД, яка має на озброєнні сучасну зброю найвищих стандартів", - сказав Саакашвілі.