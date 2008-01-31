Путіна не висунули в раду директорів «Газпрому»

Держава висунула в раду директорів "Газпрому" вісім чоловік, при цьому в списку відсутній Володимир Путін. Про це пише газета "Коммерсант" з посиланням на свої джерела. Чутки про ймовірне входження Путіна в раду директорів "Газпрому" замість Дмитра Медведєва, який балотується в президенти Росії, мусувалися в пресі більше півроку.

Кандидатура прем`єр-міністра Росії Віктора Зубкова внесена до списку кандидатів в раду директорів "Газпрому". На думку оглядачів газети "Ведомости", саме Зубков стане головою ради директорів газової монополії.

У списку також присутня і кандидатура голови правління "Газпрому" Олексія Міллера. За словами джерел "Коммерсанта" в Кремлі, Міллер залишиться главою правління "Газпрому", оскільки показав себе як ефективний менеджер. Контракт Міллера закінчується в травні 2011 року.

Офіційно відповідне розпорядження уряду повинне бути опубліковане у четвер, 31 січня. Список буде затверджений на раді директорів "Газпрому" 4 лютого.

Також держава висунула в раду директорів "Газпрому" Фаріта Газізулліна (він входить в раду зараз), главу Мінекономрозвитку Ельвіру Набіулліну, замкерівника Росенерго Юрія Медведєва, главу Мінпроменерго Віктора Христенка (входить в раду) і інших чиновників.

Від основного міноритарія "Газпрому", німецької E. On, як і раніше, номінований Буркхард Бергманн.

"Газпром" є найбільшою газовою компанією в світі. Держава контролює 50,002 відсотка акцій газової монополії. Капіталізація компанії складає 296 мільярдів доларів.

Лента.ру