Польський уряд не може домовитися з митниками

Переговори між профспілкою польських митників та урядом Польщі щодо підвищення зарплатні завершилися нічим. Митники вимагають місячної надбавки у розмірі півтори тисячі злотих. Утім, уряд заявив, що найбільше, що він може запропонувати, - це третина цієї суми. Після цього профспілка перервала переговори. Влада закликала польських митників погодитися на запропоновані умови та поновити свою роботу. За словами радника прем’єра Туска із соціальних питань Міхала Боні, на карті стоїть питання міжнародної довіри Польщі, адже східні польські кордони – це тепер і зовнішні кордони ЄС. Тим часом багатокілометрові черги вантажівок можна бачити на усіх пунктах пропуску на польсько-українському кордоні.

Німецька хвиля