В Нью-Йорку зіштовхнулися два двоповерхові автобуси: постраждало 14 осіб

Два двоповерхові автобуси зіштовхнулися на Таймс-сквер, центральній площі Нью-Йорка.

Про йдеться в сюжеті ТСН. Принаймні, чотирнадцятеро людей зазнали поранень, троє - серйозних. Більшість потерпілих - порізалися склом, що розлетілося з автобусів. Читайте такожУ Німеччині зіткнулися автобуси з України та Польщі - загинули 9 людей Причину аварії поліція з'ясовує, поки що утримуючись від коментарів. Середмістя Нью-Йорка перетворилося на суцільний затор через заблоковане перехрестя і перекриту вулицю.

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