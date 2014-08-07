В Нью-Йорку зіштовхнулися два двоповерхові автобуси: постраждало 14 осіб

04:24, 07 серпня 2014
Світ
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Два двоповерхові автобуси зіштовхнулися на Таймс-сквер, центральній площі Нью-Йорка.

/ ТСН

Про йдеться в сюжеті ТСН.

Принаймні, чотирнадцятеро людей зазнали поранень, троє - серйозних.

Більшість потерпілих - порізалися склом, що розлетілося з автобусів.

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Причину аварії поліція з'ясовує, поки що утримуючись від коментарів.

Середмістя Нью-Йорка перетворилося на суцільний затор через заблоковане перехрестя і перекриту вулицю.

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