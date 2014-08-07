В Нью-Йорку зіштовхнулися два двоповерхові автобуси: постраждало 14 осіб
04:24, 07 серпня 2014Світ
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Два двоповерхові автобуси зіштовхнулися на Таймс-сквер, центральній площі Нью-Йорка.
В Нью-Йорку зіштовхнулися два двоповерхові автобуси / ТСН
Про йдеться в сюжеті ТСН.
Принаймні, чотирнадцятеро людей зазнали поранень, троє - серйозних.
Більшість потерпілих - порізалися склом, що розлетілося з автобусів.
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Причину аварії поліція з'ясовує, поки що утримуючись від коментарів.
Середмістя Нью-Йорка перетворилося на суцільний затор через заблоковане перехрестя і перекриту вулицю.
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